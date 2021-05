La fille suspendue

Vous portez un sac à dos sonore. Des sons s’en échappent,

ils vous entourent, s’entremêlent et vous font voyager.

Vous voilà en Iran. Vous êtes avec Maryam.

Elle quitte son pays d’origine pour la France.

Elle témoigne. Elle raconte son exil, celui de ses parents et sa nouvelle identité. Elle dit le tiraillement entre deux cultures et deux langues. Elle est encore là-bas et elle est ici.

Elle est au milieu, autour de vous, et avec vous.

Vous vous déplacez avec elle. Des images surgissent du paysage : un cimetière de pierres blanches en ligne à perte de vue, un arbre qui devient personnage, une montagne de terre, des sacs qui font rempart, des portraits qui font foule… autant de bribes de mémoire et de lieux enfouis ou déterrés. Avec Maryam, vous êtes proches, intimes. Vous vivez son récit avec force, poésie et émotion. Vous faites partie de l’histoire.