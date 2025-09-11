A-t-on bien mesuré dans quel contexte social, économique et politique s’inscrit le projet de loi en cours sur la fin de vie ? Cette proposition d' » aide à mourir » arrive à l’agenda parlementaire alors même que le soin et l’aide à vivre traversent une crise profonde, fragilisés par des années de politiques d’austérité.
Quel mot choisir pour nommer ce geste que l’on demande au personnel soignant ? Peut-on parler d' » acte de soin » quand il s’agit de donner la mort ?
Des voix s’élèvent pourtant, mais restent peu audibles dans l’espace médiatique : celles de soignants dont la vocation est de prendre soin, de sauver des vies ; mais surtout celles de personnes handicapées ou gravement malades, qui redoutent les effets d’une telle légalisation sur leur propre existence.
Face à cette évolution majeure, une question fondamentale s’impose : quelle société voulons-nous construire ? Une société où l’on répond à la souffrance par la mort sur demande ? Ou une société qui garantit à chacun une vie digne, jusqu’au bout, en renforçant la solidarité, le soin et l’attention aux plus vulnérables ? (Le contenu de la conférence tiendra compte de l’actualité)
La fin de vie : dans quel contexte décidons-nous ?
MJC 55 allée du parc 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 07 71 05 07 72
