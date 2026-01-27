Le collectif Vrac se lance à l’abordage des textes de Sébastien Joanniez, auteur prolifique et touche à tout (romans, théâtre, poésie, jeunesse…), histoire de commencer une odyssée qui devrait nous emmener jusqu’en février 2026 avec la concrétisation d’un nouveau « prise de textes », évènement littéraire et participatif sur Romans et alentours.
Cette sortie de résidence est donc un point de départ, un laboratoire ouvert à la découverte et l’expérimentation et dont nous vous proposons de partager les premiers fruits.
La fin du monde en mieux – Collectif Vrac (26)
Le Plato - 13 rue du clair-vivre 26100 Romans-sur-Isère Tél. 09 53 29 67 84
