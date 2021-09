Inscription ici : https://chronospheres.fr/evenements/detail/La-Foulee-Ressource-2021-599?fbclid=IwAR2ap7ZP_LgP-R9b5xa7RRvlL83KnmHqfwh2PhD1cOHy1KTB5uiBfjUxQuc

La Foulée Ressource est une formidable occasion de dire à ceux qu’on aime combien ils comptent pour nous.

Plutôt que de le dire en mots, nous choisissons des actes : nous allons le dire en… foulées !

Une course pour courir avec ceux qu’on aime, pour se dépasser avec eux, pour leur montrer qu’ils peuvent vivre des évènements avec nous, parfois aussi pour se souvenir d’eux…

Le sport est un remède universel, un formidable moyen d’agir favorablement sur notre santé et plus particulièrement dans le cadre du cancer: il prévient la maladie, les récidives, et agit favorable- ment en cas de maladie métastatique, sur le corps et sur l’esprit.