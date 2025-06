La Galerie du 10 fête ses 6 ans !

10 h à 16 h : Visite intuitive de l’exposition, visite de l’atelier

16 h à 18 h 15 : Manuel, le « laveur de mains », avec Christophe de la compagnie Les Veilleurs. « Jeu de paumes et goût des mots » : au guidon de son Vélovabo, Manuel donne tout son sens au toucher. Il distille la poésie et invite à l’échange en toute simplicité. Un voyage sensoriel au coeur des parfums et des mots.

18 h 15 : Lecture volcanique, avec Violaine Roméas et Franck Lacroix (35 mn). Nancy Huston, Ghérasim Luca, Arthur Rimbaud et d’autres surprises.

19 h 00 : Rencontre avec les artistes.