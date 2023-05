La gare à coulisse, Une journée sous xana

Le Champ Libre, Une journée sous xana. Une programmation » théâtre de rue et musique » avec 3 spectacles – 1 concert et 1 jam session organisée par la Gare à coulisses et le collectif Xanadou

Une journée pour découvrir l’univers multifacette teinté d’humour et d’absurde du collectif Xanadou. Au programme : théâtre, rap, jam session, happenings et autres surprises à la sauce Xana !

16:00 ? Spen & Lulla

Déambulation – À partir de 6 ans – 60 min.

17:45 ? Le Balto ou l’ivresse des libellules

Seule en scène – À partir de 10 ans – 60 min.

19:30 ? J’aurais voulu être un pot de fleurs

Seul en scène – À partir de 10 ans – 60 min.

20:45 ? T.I.N.A (There is no alternative)

Concert – Rap

21h45 ? Jam session

Stands, happenings et autres surprises à découvrir sur place.

Bar et restauration maison, bio, local et de saison.