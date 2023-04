La grande adhésion – cie les copines de serge

Venez assister à l’inauguration du Centre Culturel de votre ville et devenez nouvel.le adhérent.e !

Une immersion de personnages clownesques, employées permanentes du Centre, dans la réalité des spectateurs/adhérents en puissance. Rapports hiérarchiques forts, situations banales poussées jusqu’à l’absurde, parodie des rouages et du » management » de l’entreprise moderne… Les personnages sortent du cadre de leur fonction, amènent une fantaisie jubilatoire et mettent en exergue la force du collectif, la richesse de créer un espace destiné à l’épanouissement de tou.te.s et la beauté de se battre pour un idéal. Tout un programme !!.

Buvette sur place