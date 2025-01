La grande collection – Centre Imaginaire

Deux collectionneurs atypiques cherchent à capturer le présent. Le public est invité à une conférence ludique et poétique sur le temps qui passe. comment saisir l’insaisissable ici et maintenant ?

Nos deux collectionneurs vont demander à l’assistance de les aider par le biais de tentatives et d’expériences interactives. Il s’agira de répondre présent à leur invitation et de prendre garde à ne pas se laisser aspirer par le passé ni de se retrouver projeter dans le futur. D’être là tout le temps, indéfiniment, sans cesse, encore là, là, là… et là.

Plus d’infos : https://centreimaginaire.com/

Conception, écriture, jeu : Jean-Baptiste Sugier / Dramaturgie, direction d’acteur, jeu : Gautier Boxebeld / Création sonore : Thomas Garnier / Production-diffusion : Eric Paye / Administration : Camille Charleux

Cofinancements : Valence Romans Agglo (Appel à projet Culture & Territoires), le département de la Drôme et la conservation départementale