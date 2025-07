La Grande Guinguette du Moulin Urbain: une rentrée de feu

GUINGUETTE DE FOLIE – LA RENTRÉE VA SWINGUER ! Après les vacances, on ne pleure pas, on danse !

C’est LA teuf de rentrée qu’il ne faut pas rater : une ambiance de feu, des gens trop cool, et de la bonne bouffe.

Bref, viens comme t’es, mais viens prêt·e à tout donner !

AU PROGRAMME

Cantine participative bio et locale : on s’inscrit en avance pour le repas, et on peut filer la main à la cuisine dès 14h ==> https://urlr.me/jq6BtH

Buvette locale – bière, limonade, kombucha… c’est local et ça fait plaisir

17h30 : Scène ouverte – slam, guitare, Kora, yodel, cris de mouette… on veut TOUT entendre !

==> préviens nous de ta présence, de tes besoins : tierslieunourriciervalence@parenthese.org

DJ YARA aux platines – prépare tes pieds, ils vont vivre leur meilleure vie

Viens faire la nouba avec ton crew, tes enfants, ta mamie ou ton chat (ok, pas sûr pour le chat)

L’objectif ? Se retrouver, rigoler, danser, kiffer, et faire le plein de good vibes pour la rentrée !

Et parce que les guinguettes ne sont possibles que grâces à de super bénévoles, pour l’installation, le bar, les crêpes…, n’hésites pas à contactez Sandie : tierslieunourriciervalence@parenthese.org

Ne viens pas, cours !