Le 19 mars 2026, l’invitation « Du papier, des papiers, vos papiers ! » inspire chacun à créer des oeuvres plastiques (dessins, peintures, photographies…). Faites un dessin sur ce thème et venez accrocher dans les rues de Donzère ! Partout dans le monde, un même dispositif (fils, pinces à linge, format A4) rassemble ces créations individuelles en une installation collective. Petits et grands, rejoignez-nous pour étendre vos réalisations ensemble !
Exposition
La Grande Lessive : le jeu du Jeu-Nous
A votre imagination ! De la petite enfance aux aînés, La Grande Lessive investit rues, quartiers et lieux culturels, éducatifs, ou associatifs.
Le 19/03/2026 Informations complémentaires
5 Place Françoise Dolto 26290 Donzère Tél. 04 75 49 70 30
Gratuit pour les visiteurs