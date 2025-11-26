Concert, Théâtre

La Great Fuite of la Bourgeoisie

Une utopie irrésistible et jubilatoire où la satire sociale croise la science-fiction et où les mots eux-mêmes finissent par perdre la tête.
Concert-spectacle par les élèves du conservatoire de théâtre cycle 1 et culture musicale cycle 3.

Le 22/01/2026

5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Un milliardaire joue aux échecs sur son yacht quand la police vient sonner à la porte. Comment cacher les milliards détournés ?
S’ensuit une course-poursuite intersidérale où défilent déchets parlants, poireau du Vercors, aliens des impôts, Melon Musk et un courant d’air…