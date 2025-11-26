Un milliardaire joue aux échecs sur son yacht quand la police vient sonner à la porte. Comment cacher les milliards détournés ?
S’ensuit une course-poursuite intersidérale où défilent déchets parlants, poireau du Vercors, aliens des impôts, Melon Musk et un courant d’air…
La Great Fuite of la Bourgeoisie
Une utopie irrésistible et jubilatoire où la satire sociale croise la science-fiction et où les mots eux-mêmes finissent par perdre la tête.
Concert-spectacle par les élèves du conservatoire de théâtre cycle 1 et culture musicale cycle 3.
5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50
