La grosse soirée du mois : Concert Cafe Com Leite et Dj Set de Tuff Kong Hifi

Chaque mois Les Zythonautes te proposent une soirée un peu plus folle que les autres Ce mois-ci, on reçoit le groupe Cafe Com Leite, pour un concert ensoleillé. Et pour clôturer la soirée, le Dj set de Tuff Kong Hifi.

Chaque mois Les Zythonautes te proposent une soirée un peu plus folle que les autres

Ce mois-ci, on reçoit le groupe Cafe Com Leite, pour un concert ensoleillé. Et pour clôturer la soirée, c’est Tuff Kong Hifi qui te propose un DJ set, pour continuer à te faire danser.

CAFE COM LEITE (Hip-Hop Electropical) France / Brésil :

Composé par le chanteur percussionniste brésilien Jairo Rodrigues, l’accordéoniste français Corentin Restif, et le Beatmaker et tromboniste Aurélien Calvo, Cafe com Leite propose une rencontre joyeuse entre hip hop, cumbia, rythmes du nordeste du Brésil (côco, maracatu, baião…), musique électronique et la sonorité pleine d’émotion de l’accordéon ! Leur live intense et communicatif fait le plein de joie et d’énergie, à ne pas manquer !

Un point précis sous les tropiques, sous le soleil du baião, du côco, ou du xote,… Exactement ! Jairo Rodrigues, brésilien de Recife, au pandeiro (tambourin), Corentin Restif, aux bretelles accordéoniques, et Aurélien Calvo, maker de beat, vous invitent dans leurs allées et (a)venues, dansées par essence, de leur hip-hop electropical spécialement arrangé et adapté. Les morceaux ont une touche hip-hop et électro bien marquée mais préservent la finesse acoustique de l’accordéon et des percussions. Les textes engagés des chansons, écrites par Jairo, poétisent le quotidien de ces trois « Artista sem dinheiro para levar alegria junto com a poesia » ( » artistes sans le sou qui apportent joie et poésie « ). En avant ! C’est par ici !

Facebook : https://www.facebook.com/cafecomleitetoulouse

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=74i9N-TVp70

Tuff Kong Hifi – The Sweetest Sound in Town, c’est Selectazy et Jahson, deux mélonautes phonophages férus de microsillons, avides de vibrations sauvagement sophistiquées. Une grosse dose de Mojo Reggae Afro Latino pour un cocktail qui brasse.

Faceboo : https://www.facebook.com/tuffkonghifi

Attention!

Jauge limitée à 200 places!

Entrée payante:

Pré-vente 5EUR et sur place 5EUR/7EUR

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!