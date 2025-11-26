Marché, Visites

La Guinguette de Noël

Maison Bossanne fête Noël en proposant des stands gourmands et autour du bien être, des créateurs. Restauration sur place

Le 14/12/2025 10:00

511 grande rue 26300 Barbières Tél. 06 16 69 55 37

Gratuit pour les visiteurs