La Guinguette du Moulin Urbain fête ses 2 ans !

A partir de 17h :
* Buvette locale,vin chaudet Crêpes sucrées
* ? Atelier d’écriture de 17h à 19h venez jouer avec les mots et libérer votre plume ! (gratuit sur inscription tierslieunourriciervalence@parenthese.org ou 06 18 34 78 06 )
* Cantine participative bio et locale à partir de 19h : pensez à réserver https://urls.fr/mP3_DX
* Scène ouverte à 20h animée par Les Murmures de l’Onde – venez partager vos expressions (slam, musique, magie, jongle, poésie, chant, idées farfelues bienvenues !)
* Gratiferia de fringues (ramène et/ou remporte)
* Braséro pour se tenir chaud
Entrée gratuite
?? Pas de CB
Pour cuisinier et/ou réserver le repas c’est ici : https://urls.fr/mP3_DX
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe bénévole pour nous aider à installer, tenir le bar, faire quelques crêpes etc ! Contactez Bérangère au
06 18 34 78 06
Le Moulin Urbain – A Fabrico
7 rue Belle Image, Valence
Lien événement FB : https://fb.me/e/6CbImLrZb