La Guinguette du Moulin Urbain fête ses 2 ans !

Les Guinguettes du Moulin Urbain ont déjà 2 ans ! Alors pour fêter ça, on vous a prévu un programme aux petits oignons ?

A partir de 17h :

* Buvette locale,vin chaudet Crêpes sucrées

* ? Atelier d’écriture de 17h à 19h venez jouer avec les mots et libérer votre plume ! (gratuit sur inscription tierslieunourriciervalence@parenthese.org ou 06 18 34 78 06 )

* Cantine participative bio et locale à partir de 19h : pensez à réserver https://urls.fr/mP3_DX

* Scène ouverte à 20h animée par Les Murmures de l’Onde – venez partager vos expressions (slam, musique, magie, jongle, poésie, chant, idées farfelues bienvenues !)

* Gratiferia de fringues (ramène et/ou remporte)

* Braséro pour se tenir chaud

Entrée gratuite

?? Pas de CB

Pour cuisinier et/ou réserver le repas c’est ici : https://urls.fr/mP3_DX

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe bénévole pour nous aider à installer, tenir le bar, faire quelques crêpes etc ! Contactez Bérangère au

06 18 34 78 06

Le Moulin Urbain – A Fabrico

7 rue Belle Image, Valence

Lien événement FB : https://fb.me/e/6CbImLrZb