Voisins, voisines, habitants, habitantes, auditeurs, auditrices, venez partager le repas avec nous !
10h-12h Repair Café
10h-12h Ecoutes sonores autour de la Java
10h-12h Initiation au micro trottoir
10h-18h Exposition Photo brodée « Sur le fil »
10h-18h Jeu « Qui est-ce » géant
12h Repas partagé
14h-16h30 DJ Set Radio Micheline
16h30 Concert Les bruitles
La Java
Micheline aime faire la Java ! Pour cette 3ème édition, elle invite les associations copines de la Place Léopold Blanc à participer et à créer un joyeux mélange d’activités.
place Leopold Blanc 26200 Montélimar
