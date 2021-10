La journée du bonheur

Votre journée se déroulera dans un lieu chic et champêtre, une ambiance positive, conviviale et bienveillante. Venez avec des amis, en couple…pour partager un moment unique avec les personnes que vous aimez ?

Différents ateliers vous sont proposés dans le château… vous choisirez ceux qui vous attirent…

Les clés du bonheur sont nombreuses… découvrez, pratiquez, partagez… massages, yoga, dessin, méditation aux bols chantants, maquillage, sport, nutrition… à chacun de trouver sa pratique pour être heureux .Les ateliers durent 30 minutes.

Le programme : Découvrez le coach et la spécialité qui vous épanouit :

Massage assis, yoga du visage, Eft, peinture, pnl, méditation, chant, nutrition, soins énergétiques, pierres, sport, baguettes… à chacun sa pratique du développement personnel, l’important est de se faire du bien.

Cette journée est pensée pour que vous preniez le temps de penser à VOUS et VOUS faire plaisir.

Vous ferez de belles rencontres avec des professionnels du développement personnel et découvrirez de nouvelles pratiques.

Repartez avec quelques clés du bonheur, du bien être et de la relaxation.

Venez avec ceux que vous aimez pour un moment de complicité.