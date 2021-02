Apprendre à parler la langue des oiseaux, c’est ce que l’écrivain et journaliste Richard Gaitet va faire pendant une heure, en compagnie de Perrine en morceaux, musicienne alchimiste de la pop expérimentale qui confectionne actuellement son quatrième album, Chanson animale, « en collaboration étroite » avec les oiseaux et leurs chants: des musiques au sens fort, singulières et libres.

Sur scène, ses chansons répondent à des textes d’horizon variés lus Richard Gaitet où un piaf joue, à chaque fois, un rôle essentiel.