La leçon de français

On est dans une salle de classe imaginaire où les rêves et l’actualité se croisent à travers les malentendus de la langue.

« Qui maîtrise les mots peut façonner le monde » dit le dicton, mais « qui donne sa langue, perd sa place » et « qui n’a pas les mots est accusé de tous les maux ».

On prendra ici les mots à bras le corps et au pied de la lettre. On y entendra des histoire « pas piquées des hannetons », des paroles saisies sur le vif, histoire de faire tenir debout un petit théâtre de la parole en toute complicité avec le public.