La découverte d’une lettre qui ne lui était pas destinée emmènera Luca à la recherche du paradis perdu de l’enfance, sur les pas de son père. Ce père, Zuani, berger de Sardaigne, avait fui la faim pour devenir Jean, ouvrier en France. Pour Luca, le secret révélé par la lettre vient troubler le sens du lien qui unissait Jean à Zuani. La recherche d’un nouveau sens sera ponctuée de moments sombres, lumineux, de douloureuse et douce nostalgie. De ce clair-obscur surgiront peut-être des jours radieux.
La Lettre d’Italie
