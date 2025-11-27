Jusqu’au débarquement en Provence, le 15 août 1944, suite au message codé » Nancy a le torticolis « , la résistance a joué un rôle considérable dans tout le pays.
C’est grâce à elle que la libération du territoire a été fulgurante (Marseille prévue à J+40 réalisée à J+13), mais à un prix humain considérable.
Les survivants de cette épopée viennent témoigner de leur participation ainsi que Raymond Aubrac, Commissaire de la République à Marseille.
La Libération de la Provence
Michel Van Zele, réalisateur présente »La Libération de la Provence » Nancy a le torticolis dans le cadre des documentaires de l’UNTL
