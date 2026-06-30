La Locomotive – Entre deux rives

Contemplation, observation, joies, peurs, d’couvertes d’une extraordinaire banalité, « Entre deux rives » est tiré d’une aventure maritime de France jusqu’en Guadeloupe, que raconte dans son carnet de bord une jeune femme novice de la mer.

Au fil du spectacle, les deux artistes-navigatrices, Flore et Fanny, nous plongent dans leur traversée de l’Atlantique à la voile. Un voyage homérique de France jusqu’en Guadeloupe qui bouleverse les liens à notre environnement.

Leur mini-théâtre d’objets à l’italienne nous embarque en pleine révolution de notre rapport aux autres et aux choses. Les éléments marins, les tempêtes sonores, la poésie des nuages, le souffle du vent, la peur de l’inattendu et la joie de la découverte à bord vibrent d’une surprenante intensité, s’animent à la portée de nos sens.

Au cours de la traversée, leur voyage maritime devient le notre par la magie d’un spectacle vivant. On en ressort transporté-e et transformé-e !