Retrouvons-nous autour d’un verre pour chanter, s’époumoner, murmurer, parler, fredonner, entonner, marmonner, célébrer, chuchoter, crier, braire,chantonner, brailler, exalter, s’égosiller, miauler, gazouiller, chevroter, bramer, roucouler et siffler sans complexe ! «
La Locomotive – La Goualante
« La goualante » : (nf) Chanson populaire. Un accordéon, une voix, des rencontres et du partage avec Justine Desprez ! Plus qu’un concert c’est une véritable chorale improvisée !
Une expérience collective inoubliable. Bar sur place
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest 26340 Saillans