La Lune sera pleine de jazz – Pascal Charrier 4tet et ses invités

Le projet de Pascal Charrier sonne résolument Jazz, et s’inscrit dans un courant proche du Jazz New Yorkais actuel d’avant-garde. On retrouve dans ces compositions le contenu poétique et narratif qui constitue l’essence de sa musique , une musique où écriture et improvisation ont toutes deux la part belle et dans laquelle on retrouve une recherche sur le lien entre des harmonies issues de l’occident, et des rythmes et conduites mélodiques empreints de musiques méditerranéennes. Avec ce nouveau répertoire « Simple Things » Pascal Charrier souhaite évoquer la vie, les souvenirs, les empreintes du temps en mettant en jeu un langage de JazzActuel.

Ralph Alessi, trompettiste majeur de la scène new-yorkaise (ECM) reconnu pour son lyrisme incisif et son sens de l’espace. Complice de Ravi Coltrane, Steve Coleman, Jason Moran, Fred Hersch, Uri Cane ou Don Byron, Alessi déploie ici un jeu d’une intensité subtile, entre écriture ciselée et improvisation fulgurante. Un concert ou l’écoute, la nuance et l’aventure musicale feront loi.

PASCAL CHARRIER 4Tet invite RALPH ALESSI / Pascal Charrier : guitare, compositions ; Charley Rose : saxophone ténor ; Leïla Soldevila : contrebasse ; Emilian Ducret : batterie ; Special guest : Ralph Alessi : trompette