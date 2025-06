La lune sera pleine de jazz, Tigres et canapés, Fanfare Rock Jazz

Composée de cinq musiciens professionnels actifs sur la scène internationnale drômoise, la fanfare Tigres et canapés développe une musique tout la fois confortable et ensauvagée.

Eric Houdart: saxophone ténor

Léo Jeannet : trompette , compositions

Valentin Meylan : trompette

Eric Exbrayat : soubassophone

Nicolas Serret : batterie

Une musique qui se crie comme s’écoute. Une proposition sans sommation de jazz moderne teintée de rock à découvrir dans la rue ou sur scène. Ces compositions audacieuses, rageusement ficelées, ne laissent pas les passants indifférents, frappent les spectateurs par leur singularités.

A l’initiative du projet: Léo Jeannet, trompettiste et compositeur, et Gaby Schenke, saxophoniste et compositrice.