 » La maison de ma mère « 

Mbalou a la peau blanche. Ou noire, c’est selon d’où on la regarde. Elle vit en roulotte. En elle vivent trois générations de voyageurs ou de migrants. C’est selon d’où on les regarde. Elle est arrivée à pied et s’est arrêtée chez vous. Pourtant ce sera chez elle qu’elle vous invitera, pour une immersion ludique dans son intérieur à la rencontre de celles et ceux qui l’habitent…