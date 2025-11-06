La Malle’heure est une farce poétique sur la vie d’Hervé. Un inventeur de génie qui vient de mettre au point une malle capable de donner l’heure. Inventeur innocent ou poseur de bombe ? Hervé n’aura pas le temps de s’expliquer : par un fantastique concours de circonstances, le voilà emporté dans un tourbillon médiatique et encerclé par les forces de l’ordre. Dans cette société saturée d’informations, il en faut peu pour qu’un simple quiproquo prenne une ampleur mondiale. Qu’advient-il quand les informations et les images saturent ? Comment se faire entendre quand personne ne vous écoute ?
La Malle’Heure
