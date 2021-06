La Marche des Arbres, c’est l’aboutissement de 3 mois de rencontres intergénérationnelles entre la Cie Tout CouR avec « l’école des Grands Arbres », le centre d’hébergement pour Adultes handicapés La Providence et l’EHPAD St François de St Laurent en Royans

Marionnettes, contes, déambulation, lecture sous les arbres, exposition…

11h : contes sous les arbres avec S Guiguier

15h : Igor, clown et musique avec Y Le Roy

16h : Impromptu dansé avec M.Rodezno

17h : Duo Marionnette géante et danseuse (restitution de la Résidence du mois)17h : Soupe aux cailloux (amenez un légume, une chaise et un économe) : tout le monde partage la soupe

Duo musical en fin de journée.