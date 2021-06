La marche des conteurs – Veillée conte

Marcher ensemble pendant une semaine, quitter les sentiers routiniers de notre société marchande et raconter tous les soirs dans des villages différents pour faire découvrir notre art à travers un échange solidaire et responsable.

Une utopie rassemble chaque année depuis 2007 plus d’une vingtaine de conteurs, troubadours des temps modernes : La Marche des Conteurs.

La Marche colporte une parole poétique, politique et engagée. Elle est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un échange simple et solidaire.