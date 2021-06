LE VENT SE LÈVE, IL FAUT TENTER DE VIVRE…. PAUL VALERY Toute l’équipe de La Marche des conteurs affute ses chaussures et ses histoires ! La Marche aura lieu dans la Drôme du 5 au 10 juillet 2021.

Depuis 2007, chaque été, des conteurs professionnels colportent une parole, poétique, politique et engagée.

La Marche des Conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire.

Un échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture.

