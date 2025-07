La Marche du bruncheur Arménie – Valence en Gastronomie Festival

Une balade gourmande pendant 1h30 dans le Quartier arménien de Valence, à la découverte des richesses et des savoir-faire d’un patrimoine historique de notre ville. Une nouvelle étape à découvrir cette année : Le Sinyora !

Les étapes :

Votre parcours se déroule en 5 étapes, par groupe de 30 personnes. Vous êtes guidé de lieu en lieu, à la découverte du riche patrimoine arménien de notre ville de Valence. Dans chaque lieu, un professionnel vous accueille et vous fait déguster ses délicieux produits. Un événement organisé en partenariat avec les Amis du CPA.

École du palais : Sassoun by Gariné

Grande rue : Traiteur Georges

Rue d’Arménie : Restaurant Sevan

Allée Jacques Pic : Le Sinyora

Fin de la marche au Centre du Patrimoine Arménien : desserts arméniens et spectacles musique et danse

Le programme de la journée

10h

Rendez-vous place Manouchian à Valence pour rencontrer votre groupe !

10h30

Départ ! 10 minutes de marche environ entre chaque station. À chaque étape, découvrez et dégustez des spécialités arméniennes.

12h10

Rassemblement de tous les groupes au Centre du Patrimoine Arménien. Au programme : danse, musique et dégustations pour finir votre visite en beauté !

Sur réservation.