La mÉlodie des pas sages : dernier spectacle ! + bal folk de clÔture !

La Mélodie des Pas Sages : .DERNIER SPECTACLE DE LA TOURNÉE AVEC BAL FOLK DE CLÔTURE !!! .Cirque équestre musical ! .début à 19h30, durée du spectacle : 45 min, tout public. » Noonsiprod » part sur les routes en ce début d’été, du 14 juin au 17 juillet, avec un nouveau projet! Nous souhaitons revenir aux tribulations joyeuses des saltimbanques nomades des temps anciens, et emmener les habitants et vacanciers à pied et à cheval, de village en village, à la découverte d’eux-mêmes, de la faune et de la flore qui les entourent…Preto et Elmer, cheval et poney de la cie Un Crin de Folie; les chiens Naska et Swing, canins complices; et Christelle, Maïa, Sacha et Souryann, les artistes humains, vous proposent un spectacle de cirque équestre musical mais aussi des randonnées, des ateliers et des rencontres et saltimbanqueries! .Repas partagé à la fin du spectacle; apportez ce que vous aimez! Et venez nous rejoindre pour fêter tous ensemble la fin de la tournée en musique !.Plus d’information et programme complet sur notre site internet : noonsiprod.fr.