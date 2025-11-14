Peintures, sculptures, chefs-d’oeuvre architecturaux : découvrez le patrimoine mondial comme vous ne l’avez jamais vu !
Un espace de réalité virtuelle complétera cette expérience immersive, vous offrant la possibilité d’explorer des reportages à 360° pour un voyage culturel et sensoriel unique.
La micro-folie à St Gervais-sur-Roubion
Véritable musée numérique itinérant, la Micro-Folie vous propose une immersion totale au coeur des plus grandes oeuvres d’art issues de prestigieuses institutions culturelles françaises et internationales.
place de la salle des fêtes 26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
