Synopsis :

« La Mouette et le Chat » est une histoire touchante et drôle : Kengah, une jeune mouette argentée, est prise dans une vague de pétrole au large du port d’Hambourg. Avec ses dernières forces, elle rejoint la terre ferme et s’échoue sur un balcon où habite un chat, Zorbas. Avant de mourir, elle lui fait promettre de ne pas manger l’oeuf qu’elle va pondre, de s’occuper du poussin qui naîtra et… de lui apprendre à voler ! Commence alors l’étrange aventure du chat Zorbas qui, avec la complicité de tous les chats du port, va tenter de tenir ses trois promesses !

Un récit émouvant et poétique qui nous rappelle que, malgré toute les différences, l’amour et la solidarité sont toujours possibles.

C’est un conte pour tout public, pour nourrir l’enfant qui rêve et espère en chacun de nous.

La Mouette et le Chat

D’après le roman » Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepúlveda

Adaptation Margherita Bertoli

Avec Margherita Bertoli et Raphaël Mena