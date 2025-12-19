Interprété par des solistes stars des productions Broadway et le prestigieux Broadway Symphonic Orchestra & Choir, ce spectacle vous transporte au coeur des terres du royaume africain.
Une sélection de titres cultes :
– Circle of Life (Le Cercle de la Vie)
– Hakuna Matata
– Can You Feel the Love Tonight
… sans oublier Be Prepared, I Just Can’t Wait to Be King, et bien d’autres tubes composés par Elton John & Tim Rice, dans des versions orchestrales grandioses.
La Musique du Roi Lion – Live in Concert?
Replongez dans l’univers envoûtant de Disney avec « ?La Musique du Roi Lion – Live in Concert? » : un concert symphonique unique qui célèbre les plus grands classiques d’un chef-d’oeuvre intemporel.
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20
