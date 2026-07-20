Voici la deuxième édition de la Nuit du Conte de Die organisée par le collectif des Contants, collectifs de conteurs professionnels du Diois. Plusieurs conteuses et conteurs se relairont de 20h à 1h pour partager leurs récits préférés. Les enfants sont bienvenus à partir de 6 ans.
Cet évènement a lieu en exterieur dans un jardin privé.
Apportez votre duvet et matelas de sol. Vous pouvez apporter votre pique nique et boisson chaude.
Une buvette et petite restauration sera disponible sur place.
La nuit du conte
Sous les grands pins et les guirlandes colorées, installez-vous confortablement dans vos couvertures, les conteuses et conteurs du Diois vous embarquent dans leurs histoires drôles, poétiques et touchantes jusqu’au bout de la nuit !
355 avenue Rhin et Danube 26150 Die Tél. 06 73 17 90 35
Voici la deuxième édition de la Nuit du Conte de Die organisée par le collectif des Contants, collectifs de conteurs professionnels du Diois. Plusieurs conteuses et conteurs se relairont de 20h à 1h pour partager leurs récits préférés. Les enfants sont bienvenus à partir de 6 ans.