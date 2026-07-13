La numismatique
Histoire des monnaies par Mr Thierry Coulon
Le 22/07/2026 17:00 Informations complémentaires
Salle 2 du dauphin (jardin de l'ancienne mairie) 26170 Buis-les-Baronnies
Gratuit pour les visiteurs
Histoire des monnaies par Mr Thierry Coulon
Salle 2 du dauphin (jardin de l'ancienne mairie) 26170 Buis-les-Baronnies
Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et, avec votre consentement, à des fins de mesure d’audience.
Vous pouvez modifier et personnaliser les paramètres des finalités de traitement de cookies et traceurs pour lesquels vous avez donné votre accord. Vous pouvez également vous opposer à l'ensemble de ces traitements. Votre choix sera enregistré pour une durée de 1 an.