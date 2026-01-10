Concert

La Perle des Ecrins – Concert

De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau. Tout public

La Perle des Ecrins – Concert
Le 11/02/2026 20:00

2 place de la fontaine 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 06 40 67 72 04

Contacter par mail Site internet
Payant

La Perle des Ecrins est un conte musical aquatique et participatif navigant entre les styles. De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau.  » Que c’est beau une goutte d’eau , c’est comme une perle de cristal…  »
Ce spectacle raconte l’épopée infinie d’une goutte d’eau depuis les hauteurs du ciel jusqu’à son plongeon dans la mer.
Au son de la guitare et de l’accordéon, nous suivons ses métamorphoses et ses changements d’états. Elle se fige, s’écoule, s’aère et zigzague dans les rivières.
Mais tout n’est pas bleu car d’étranges péripéties l’attendent sur son chemin.
Par le prisme d’une goutte, aussi fragile que robuste, cette histoire porte un regard et une attention sur l’importance d’une ressource si précieuse.
 » Elle contient la vie , toute la vie… »