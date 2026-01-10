La Perle des Ecrins est un conte musical aquatique et participatif navigant entre les styles. De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau. » Que c’est beau une goutte d’eau , c’est comme une perle de cristal… »
Ce spectacle raconte l’épopée infinie d’une goutte d’eau depuis les hauteurs du ciel jusqu’à son plongeon dans la mer.
Au son de la guitare et de l’accordéon, nous suivons ses métamorphoses et ses changements d’états. Elle se fige, s’écoule, s’aère et zigzague dans les rivières.
Mais tout n’est pas bleu car d’étranges péripéties l’attendent sur son chemin.
Par le prisme d’une goutte, aussi fragile que robuste, cette histoire porte un regard et une attention sur l’importance d’une ressource si précieuse.
» Elle contient la vie , toute la vie… »
La Perle des Ecrins – Concert
De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau. Tout public
2 place de la fontaine 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 06 40 67 72 04
La Perle des Ecrins est un conte musical aquatique et participatif navigant entre les styles. De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies au travers d’une goutte d’eau. » Que c’est beau une goutte d’eau , c’est comme une perle de cristal… »