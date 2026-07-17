La Perle des Écrins

Conte musical avec Emeric Guiraud et Sidonie Couëdel. Ce spectacle raconte l’épopée infinie d’une goutte d’eau depuis les hauteurs du ciel jusqu’à son plongeon dans la mer. Une aventure haute en couleurs pour une si petite perle.

Au son de la guitare et de l’accordéon, nous suivons ses métamorphoses et ses changements d’états. Elle se fige, s’écoule, s’aère et zigzague dans les rivières. Mais tout n’est pas bleu, car d’étranges péripéties l’attendent sur son chemin, s’inscrivant dans son coeur cristallin.

À travers le prisme d’une goutte, aussi fragile que robuste, cette histoire porte un regard et une attention sur l’importance d’une ressource si précieuse.

« Elle contient la vie, toute la vie… »

La Perle des Ecrins est un conte musical participatif naviguant entre les styles.

De la bossa nova au slam, en passant par la valse, des mots se déposent sur les mélodies pour faire voyager nos poésies.