La Petite Messe solennelle de Rossini – Saison Vochora

Rossini, qui ne manquait pas d’humour, qualifiait sa Messe solennelle de » petite messe » et l’incluait dans ses » Péchés de vieillesse « . Il n’empêche qu’elle est un grand chef d’oeuvre de maturité au lyrisme profond et léger et une démonstration éblouissante de l’art du contrepoint. Le tout est accompagné d’un piano virtuose et rythmique et d’un accordéon expressif (remplaçant l’harmonium), ce qui renforce le côté festif de cette » sacrée musique « , comme aimait le souligner l’auteur du Barbier de Séville.

Avec les participations de :

Clémentine BOURGOIN : soprano

Delphine TERRIER MAZILLE : mezzo

Charles MESRINE : ténor

Denis BOIRAYON : basse

Choeur Madrigal

Gérard LACOMBE : direction

Nicolas ROYEZ : piano

Lucile MOURY : accordéon