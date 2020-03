La Politique de la Rustine – Une Balade à Vélo dans nos Quartiers

Une conférence gesticulée sur la politique de la Ville et les quartiers est en tournée dans notre région. Venez échanger autour des questions de bonnes intentions, de quartiers et de politiques publiques, 1h de conférence par Céline Callot

Céline nous partagera son expérience et ses réflexions:

Lutte contre le chômage, insertion professionnelle, lien social, santé, réchauffement climatique, il n’est pas un problème qu’on ne peut pas résoudre avec un vélo ! Pendant des années, j’ai souhaité partager cette conviction en animant des ateliers vélo dans « les quartiers », dans le cadre de la politique de la Ville.

Après avoir pris 4000 kilomètres de recul sur la situation, je m’interroge. Toutes mes bonnes intentions m’ont-elles vraiment permis de changer quelque chose ? Les bonnes intentions… elles font partie du bagage avec lequel on arrive quelque part. Dans ce bagage, il y a aussi des représentations, des repères, des croyances qui ne sont pas sans impact.

Cette conférence gesticulée est un voyage, à travers lequel je vous propose de découvrir…

… d’où j’arrive : la position inconfortable d’une bourgeoise qui veut agir sur « les quartiers »… avec des rustines ;

… les détours où je me suis mise à douter : des lectures, des réflexions sur l’Afrique et des affiches de lapin qui mettent en lumière les illusions avec lesquelles les institutions nous bercent… et nous nous berçons nous-mêmes ;

… et les quelques étapes qui m’ont permis de mieux redémarrer et enfin la direction dans laquelle je souhaite aller à l’avenir.

à Romans, le jeudi 19 mars à 19h30 () à la maison de quartier St Nicolas