Spectacle

La poste des Rêves – La Locomotive

Spectacles de solo de clown

La poste des Rêves – La Locomotive
Le 08/08/2026 17:30

285 route de Crest 26340 Saillans Tél. 06 41 01 44 80

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Gratuit pour les visiteurs

18h- La poste des rêves est un projet artistique à la fois immersif et participatif, qui explore la puissance des rêves éveillés.

En s’appuyant sur les sciences cognitives qui démontrent que le cerveau ne distingue pas fondamentalement le réel de l’imaginaire, ce spectacle offre une expérience collective du coeur de son propre rêve, lui permettant ainsi de prendre vie.

21h- « T’es où quand t’es là ? » – Durée de 45min. Tout public.

Lucia est descendu de sa montagne pour nous questionner sur la notion de présence.

Partageant ses recherches, elle nous offre ses failles, ses doutes et ses trouvailles.

Un moment de vie qui nous ramène au plus que présent !