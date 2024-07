A la ferme de Pracoutel, il y a Biquette. Son jeux préféré ? Sauter par dessus les clôtures et partir à l’aventure. En chemin, elle rencontre les animaux de la ferme. Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.

A la ferme de Pracoutel, il y a des chèvres et au milieu des chèvres, il y a Biquette.

Le jeux préféré de Biquette ? Sauter par dessus les clôtures et partir à l’aventure.

En chemin, elle rencontre les animaux de la ferme, ensembles, ils jouent, chantent et se racontent des histoires.

Spectacle interactif et ludique, enrichit de » signes associés à la parole » (ou bébé signes) qui ravira enfants et parents.

Un premier spectacle idéal pour découvrir le spectacle vivant.

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.