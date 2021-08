La scène des talents – Valence en Gastronomie Festival

Découvrez des talents et des personnalités hors du commun, dans des échanges passionnants autour de la gastronomie. Des rendez-vous immanquables?!

PROGRAMMATION :

SAMEDI :

11H : Brasserie de la Pleine Lune

Intervention de Dorothée Van Agt, formatrice en zythologie et rédactrice pour bière-actu.fr.

12h : Maison Boutarin – Du champ à l’assiette

Une présentation de la production, de la récolte de l’ail à sa transformation en produits d’excellence.

14h : Frédéric Zégierman – Cuisine végétalienne?: pourquoi la France est en retard

Une intervention percutante pour échanger autour de l’avenir de nos cuisines.

15h : Noha Baz et Juliette Nothomb – Le Festin de Noha : Duo sur canapé

Une discussion poétique et passionnée autour de la grenade, des huiles essentielles, de la pistache et du Zaatar. Une intervention à ne manquer sous aucun prétexte?!

16h : Huilerie Richard

À la découverte des huiles d’olive AOP de France.

17h : Haruna Kishi et Laure Kié – Le Japon Gourmand

Découvrez des aliments étonnants, participez à une conférence passionnante, et étendez votre culture gastronomique jusqu’au Japon?!

18h : Joseph Trotta – Créateur de boissons

Apprenez à faire vos propres cocktails avec le champion d’Europe de Cocktails. Découvrez son savoir-faire avec des préparations autour de la clairette de Die Jaillance.

DIMANCHE :

10h : ODG Ravioles du Dauphiné

Présentation d’une recette de saison autour des Ravioles du Dauphiné par le Chef Thomas Redon et échanges autour de 3 membres de l’ODG (Organisme de Défense et de Gestion) Ravioles du Dauphiné.

11h : M. Chapoutier

Une présentation de la Maison Chapoutier, de son histoire et de ses traditions, suivie d’une dégustation de vins de prestige.

13h : La BD de la Gastronomie présentée par le Kiwanis

La BD » Une année pour mieux manger « , écrite par Loïc Ballet et illustrée par Patrick Ballet, par les membres du Kiwanis France Monaco.

14h : Brasserie Artisanale de Valence

Une initiation au brassage à la maison de la bière accompagnée de l’apprentissage de la préparation du Kombucha (thé fermenté)?!

15h : Mickael Ferreira – Cuisine et cinéma

Une conférence mêlant humour et pédagogie. Mickael Ferreira vous embarque dans l’histoire de la cuisine sur grand écran. Immanquable !

15h30 : Les Mots à la bouche

L’annonce des gagnants et la remise des prix du Concours de littérature

16h : Marie-Claude Stoffel – Nougat Chabert & Guillot

L’histoire passionnante de Chabert & Guillot depuis 1848, mise en parallèle avec l’évolution du nougat de Montélimar et son utilisation comme ingrédient de cuisine