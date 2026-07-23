« La science en fête ! » à la CRIIRAD : visites du labo, ateliers, expo

La CRIIRAD vous ouvre exceptionnellement les portes de son laboratoire et vous invite à découvrir ses recherches et ses actions de protection et d’information sur la radioactivité, lors de son événement « La science en fête ! ».

Une occasion unique de découvrir les coulisses d’un laboratoire et de rencontrer directement ses scientifiques !

AU PROGRAMME :

– Visites du laboratoire – Durée 1h – SUR RÉSERVATION

– Ateliers « Comment mesurer la radioactivité ? » – Durée 1h – SUR RÉSERVATION

– Espace découverte : une exposition sur les liens entre le nucléaire et l’eau, deux quiz pour tester vos connaissances et des fiches « Le saviez-vous ? » pour mieux comprendre les notions essentielles sur la radioactivité – EN ACCÈS LIBRE

INFOS PRATIQUES :

GRATUIT – Tout public, à partir de 11 ans

Lieu : locaux de la CRIIRAD, 29 Cours Manuel de Falla, 26000 Valence

Accessible aux personnes à mobilité réduite

RÉSERVATIONS : www.criirad.org/scienceenfete2026