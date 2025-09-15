? Du 6 au 12 octobre inclus :
? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, de 10 à 18h, pour célébrer la créativité à tout âge. A Romans, à la Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .
La semaine bleue – Programme du dimanche
La Ville de Romans participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.
3 allée Docteur Bonnet 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 51
? Du 6 au 12 octobre inclus :