La semaine Bleue – Programme du lundi

La Ville de Romans participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

? Du 6 au 12 octobre:

? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, de 10 à 18h, pour célébrer la créativité à tout âge. A Romans, à la Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Du 6 au 10 octobre:

? Collecte solidaire » Vos vêtements ont du coeur » au profit de la Croix-Rouge de 16h à 16h30, à Romans, Résidence l’Estampe, 3Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Randonnées avec 2 parcours au choix : 8km ou 11km, sur la commune de Mours-Saint-Eusèbe, suivis d’une collation à 17 heures.

13h : inscriptions pour les 2 parcours.

13h30: Départ du parcours 11 klm.

14h: Départ du parcours 8 klm.

Rendez-vous au complexe sportif des Guinches, 4 chemin Grande Mère d’Eau des Gonthards. Gratuit sur inscription auprès de la Villa Boréa rue Descartes au 04 75 71 37 26. Organisé par le CCAS de Romans et Loisirs Evasion Dynamic Seniors.

? Ateliers » Prévenir pour mieux vieillir » animés par les docteurs Seynare, Rasata et Farcy : repérage des fragilités et découverte de l’outil ICOPE, un dispositif de prévention de la dépendance basé sur le suivi de six fonctions clés du bien vieillir (mobilité, mémoire, nutrition, vision, audition, humeur). De 10 h à 12h, salle Charles Michels, place Marcel Armand. Gratuit, sans inscription nécessaire.

Contact : contact@cpts-solidar.fr

? Séance de cinéma à tarif préférentiel au Ciné Planète pour les seniors de 14 à 16h.

Films selon programmation, au Ciné Planète. 6 euros 50 sans inscription nécessaire.

Organisé par le CCAS Romans Pôle Séniors de Romans.