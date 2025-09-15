La semaine Bleue – Programme du mercredi

? Du 6 au 12 octobre:
? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, de 10 à 18h, pour célébrer la créativité à tout âge. A Romans, à la Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .
? Du 6 au 10 octobre:
? Collecte solidaire » Vos vêtements ont du coeur » au profit de la Croix-Rouge de 16h à 16h30, à Romans, Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .
? Le 8 octobre
? Conférence-atelier : » Vitalité et longévité, les bienfaits de l’activité physique adaptée « , de 10h30 à 11h30. Cette conférence atelier aura lieu à la Résidence l’Estampe, 3 allée Docteur Bonnet à Romans. Gratuit sur inscription, au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr , organisé par Domitys l’Estampe.