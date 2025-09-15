La semaine Bleue – Programme du mercredi

La Ville de Romans participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

? Du 6 au 12 octobre:

? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, de 10 à 18h, pour célébrer la créativité à tout âge. A Romans, à la Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Du 6 au 10 octobre:

? Collecte solidaire » Vos vêtements ont du coeur » au profit de la Croix-Rouge de 16h à 16h30, à Romans, Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Le 8 octobre

? Conférence-atelier : » Vitalité et longévité, les bienfaits de l’activité physique adaptée « , de 10h30 à 11h30. Cette conférence atelier aura lieu à la Résidence l’Estampe, 3 allée Docteur Bonnet à Romans. Gratuit sur inscription, au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr , organisé par Domitys l’Estampe.