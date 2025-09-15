La semaine bleue – Programme du samedi

La Ville de Romans participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

? Du 6 au 12 octobre:

? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, de 10 à 18h, pour célébrer la créativité à tout âge. A Romans, à la Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Le 11 octobre:

? Deux marches découverte, l’une dans les ruelles rénovées du centre historique pour en découvrir l’architecture ; l’autre par la Vallée de la Savasse et le parc Saint-Romain. Départ du parking de la Cité de la Musique, 3 quai Ste Claire à Romans. Gratuit, sur inscription au 04 75 71 37 26.

Organisé par la Vila Boréa, rue R. Descartes à Romans. Organisé par le CCAS de Romans et Mr Jacquot (adjoint délégué au patrimoine historique, archives et devoirs de Mémoire).

? » Bolides d’antan et choeur en scène « , exposition de voitures anciennes avec animation assurée par la chorale » Les aînés ruraux » suivi d’un goûter partagé offert par l’EPAHD l’Arnaud. Organisé par l’EPAHD Arnaud, l’animation se tiendra dans leurs locaux au 2 chemin de l’Arnaud à Romans-s-Isère de 14 à 16h30. Gratuit, sans inscription nécessaire. Contact: 04 75 70 06 24.