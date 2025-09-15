La semaine bleue – Programme du vendredi

La Ville de Romans participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

? Du 6 au 12 octobre:

? Exposition » Plumes et couleurs » à l’Estampe, de 10 à 18h, pour célébrer la créativité à tout âge. A Romans, à la Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Du 6 au 10 octobre:

? Collecte solidaire » Vos vêtements ont du coeur » au profit de la Croix-Rouge de 16h à 16h30, à Romans, Résidence l’Estampe 3, Allée du Docteur Bonnet (organisé par Domitys l’Estampe). Gratuit sans inscription nécessaire. Contact au 04 51 34 00 00 ou à romans@domitys.fr .

? Le 10 octobre:

? Visite du truck SOLIHA sur le parking de Super U, pour repenser et adapter son logement avec une animation de la compagnie Le Cri du Sonotone, des stands d’information du pôle Seniors du CCAS et de l’association Vivre chez soi. Gratuit, sans inscription. Contact : 04 75 71 37 26 .

Organisé par le CCAS Romans Pôle Sénior, Super U et Soliha.

? » En voiture Simone » : après-midi ludique avec Gilles Paris, policier réserviste, pour réviser le code de la route dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à la Bodega, Stade Guillermoz, rue A. Chénier. Gratuit, sans inscription nécessaire.

Organisé par le CCAS de Romans pôle Séniors et Mr Paris (policier réserviste). Contact: Vila Boréa de Romans, 04 75 71 37 26.