La semaine Bleue, Vieillir une force à partager

Mours-Saint-Eusèbe participe à la Semaine Bleue autour du thème national : » Vieillir : une force à partager ! « . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

Créée en 1951, la Semaine Bleue a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique aux réalités du vieillissement. C’est un moment fort dédié aux seniors et à leur place dans la société.

Une semaine pour valoriser les aînés et renforcer les solidarités

Alors que la société connaît une transition démographique majeure, cette Semaine Bleue est l’occasion de réaffirmer que vieillir n’est ni un déclin ni une charge, mais une évolution riche de sens, de relations et de projets. Dans cette logique, on peut citer les seniors romanais qui sont pleinement engagés dans la vie locale : ils créent, participent, accompagnent, transmettent. Leur contribution mérite d’être reconnue et soutenue.

Un programme varié et intergénérationnel

Parmi les temps forts de la semaine :

Du Lundi 6 octobre :

Randonnées – deux parcours de 8 et 11 km vous seront proposés, ainsi qu’une collation en fin de journée.

Mercredi 8 octobre :

Lecteur intergénérationnelle – Un moment de partage autour de lecteurs entre générations.

Jeudi 9 octobre :

Repas partagé – Un repas partagé au sein de la résidence Aésio Résidence Beausoleil, autour de spécialités Drôme-Ardèche.

Remus méninges – Des jeux divertissants et interactifs.

Moment musical et dansant – Moment convivial autour des chants de L Clos.

Vendredi 10 octobre :

Gym douce – Activité adaptée autour du bien-être du corps avec l’association Siel bleu.